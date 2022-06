Lotta all’abbandono di cicche di sigaretta, Bassiano comune virtuoso

BASSIANO – Bassiano è tra i comuni virtuosi per la lotta alle cicche di sigaretta abbandonate, rifiuto tra i più inquinanti, perché tossico, che impiega anche 15 anni per biodegradarsi. La classifica è quella stilata dal programma televisivo di Canale 5 StrisciaLaNotizia che sta conducendo una campagna di sensibilizzazione mirata, stringendo patti con amministrazioni di tutto lo Stivale e chiedendo un impegno fattivo. In tanti hanno aderito, molti no e qualcuno, dopo aver preso l’impegno, non ha fatto nulla. Bassiano, invece, il comune lepino guidato dal sindaco Domenico Guidi, si è impegnato nel progetto, anche coinvolgendo le scuole. Nel paese, inoltre, sono stati installati raccoglitori di cicche. Grazie a queste attività e all’annunciata stretta per i trasgressori, Bassiano ha ottenuto la promozione.