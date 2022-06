Maltratta la madre e la rapina per giocare alle slot machine, per un 52enne di Aprilia scatta il divieto di avvicinamento

APRILIA – Minacciava di morte la madre e la maltrattava usando modi violenti per estorcerle il denaro che gli serviva per giocare. I carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia guidati dal tenente colonnello Paolo Guida hanno notificato il divieto di avvicinamento alla parte offesa e di allontanamento dalla casa familiare a un uomo di 52 anni, convivente con l’anziana madre, accusato di maltrattamenti in famiglia, estorsione e rapina.

Il provvedimento è stato emesso dal gip dopo l’intervento della figlia della donna che aveva raccolto il racconto disperato della madre ormai terrorizzata dagli atteggiamenti del figlio ludopatico da oltre 20 anni e si era rivolta ai carabinieri. L’ultimo episodio risaliva a poche ore prima, il 2 giugno, quando l’uomo aveva preteso 200 euro della pensione appena ritirata, era andato a giocare e dopo aver perso tutto era rientrato in casa pretendendone altrettanti. Di fronte alle resistenze della madre l’aveva malmenata.

Sono stati i carabinieri a entrare in casa della signora che in un primo momento, in presenza del figlio, non aveva voluto parlare, ma poi, quando l’uomo è stato portato in caserma per accertamenti, sentitasi meno esposta, ha raccontato un vissuto fatto di soprusi e violenze continue e del clima di terrore che si viveva ormai in casa a causa del vizio del gioco. Per il figlio è scattata la misura cautelare.