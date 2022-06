Prossedi, montagne a fuoco, 5 mezzi in azione: bruciano 35 ettari di vegetazione

PROSSEDI – Spaventoso incendio domenica sulla collina di Pisterzo, il primo della stagione calda con un bilancio finale pesantissimo. I vigili del fuoco del comando di Latina verificato che il rogo si era sviluppato in una zona impervia hanno chiesto l’attivazione dei mezzi aerei.

Sul posto, coordinati da un Dos dei vigili del fuoco, hanno operato tre canadair della flotta antincendio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e due elicotteri della Regione Lazio. Tutti i velivoli sono stati supportati via terra anche da volontari di Protezione Civile. Nonostante il grosso spiegamento di uomini e mezzi le fiamme hanno divorato circa 35 ettari di vegetazione. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone o animali.