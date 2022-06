Maturità in vista per 4800 studenti della provincia di Latina

LATINA – Con l’ultimo giorno di scuola e l’avvio degli scrutini è cominciato anche il conto alla rovescia per gli esami di maturità. Li affronteranno 4711 studenti delle scuole della provincia di Latina ai quali si aggiungono 192 candidati esterni (dati diffusi dal Miur). Allo start mancano meno di due settimane.

Secondo quanto stabilito dal Ministro per l’Istruzione Bianchi (qui nel video di saluto auguri ai ragazzi in vista degli Esami di Stato), si comincia il 22 giugno alle 8,30 con la prima delle prove scritte, quella d’italiano, uguale per tutti, licei, istituti tecnici e professionali. Il giorno successivo, i candidati sosterranno la cosiddetta prova di indirizzo “personalizzata” sul tipo di studi che si sono svolti. Infine, dal 29 giugno, cominciano gli orali secondo i calendari stabiliti ad estrazione da ogni singola scuola.

Nel Lazio si preparano alla Maturità 51802 studentesse e studenti Candidati Esami di Stato del secondo ciclo d’istruzione 2022 (1)



LE PROVE – La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 22 giugno 2022 alle ore 8:30, con la prima prova scritta. Le prove sono tre.

La prima consiste in una prova scritta nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento.

La seconda è una prova scritta sulla disciplina di indirizzo indicata dal Ministero dell’istruzione (vedi le discipline di indirizzo individuate dal Ministero per i licei, per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali). È predisposta nei singoli istituti: per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell’istituzione scolastica i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte. In questo modo la prova sarà aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico.

La terza prova consiste in un colloquio. Solo per questa terza prova, se il candidato dovesse trovarsi in condizione di non poter lasciare, per seri e documentati motivi, il proprio domicilio potrà sostenere il colloquio in videoconferenza.

La votazione si calcola in centesimi: il voto massimo resta 100, il minimo 60. È prevista la possibilità di assegnare fino a cinque punti di bonus; possono ottenere la lode quei candidati che conseguono il punteggio massimo sia nel credito sia nelle prove.