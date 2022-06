Non ce l’ha fatta Viridiana Rotondi, la runner romana investita a Cori

LATINA – E’ stato dichiarato questo pomeriggio il decesso di Viridiana Rotondi, la 47enne romana investita domenica mattina all’alba mentre correva in via Madonna delle Grazie a Cori, da un’auto che non si è fermata a prestare soccorso. Viridiana era ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Goretti di Latina, le sue ferite erano subito risultate molto gravi, aveva un importante trauma cranico e lesioni alla colonna vertebrale. Stamattina è stata dichiarata la morte cerebrale della donna e intorno alle 15.30 si sono concluse le procedure ed è stato dichiarato il decesso.

Con la morte si aggrava la posizione del 35enne rintracciato dai Carabinieri subito dopo l’incidente: l’uomo è accusato di omissione di soccorso e lesioni gravi, l’ipotesi di reato ora potrebbe cambiare in omicidio stradale colposo. Il 35enne si è difeso dicendo di non essersi accorto dell’urto con la donna, parlando di un colpo di sonno. Sia l’auto che il cellulare del 35enne sono sotto sequestro.