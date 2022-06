Oroscopo del giorno 11 Giugno 2022 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente il pianeta promuove la stabilità emotiva e la maturazione delle relazioni. Potreste prendervi il tempo per parlare e per stabilire in quale direzione se dirigerà la vostra vita. Single: gli incontri fatti di recente si evolveranno notevolmente. Dovreste dare una possibilità alle persone intorno a voi. Professionalmente, alcuni di voi potrebbero essere in attesa di risultati o riconoscimenti per i recenti sforzi. Non siate troppo impazienti: tutto verrà a tempo debito. Per quanto riguarda la salute, state pensando seriamente di rimettervi in gioco fisicamente: alcuni sport saranno come una boccata d’aria fresca, sta a voi scegliere.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente siete felici nella vostra relazione e desiderate seguire i vostri sogni: impegnarvi ulteriormente, vivendo insieme, sposarvi, o magari fare un viaggio romantico all’ultimo momento. Single: dovreste vedere più chiaramente la vostra situazione. Qualcuno che conoscete già, deciderà di prendere in considerazione le vostre proposte. A lavoro, un’energia dinamica regna nel vostro team e vi motiva a proporre, innovare o lanciare progetti e nuove partnership. Per quanto riguarda la salute, l’energia che fluisce attraverso il vostro corpo promuove il successo sportivo, quindi dedicate del tempo all’attività fisica.

Amore 5/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, dovreste provare a cambiare qualcosa per non perdervi nella routine: il partner sarà contento di sostenervi e vi aiuterà a trovare le giuste soluzioni. Single: state pensando di ricontattare una persona del vostro passato. La Luna vi aiuterà e potreste superare alcuni ostacoli che vi hanno portato alla fine del rapporto. Professionalmente, avrete la possibilità di gestire un vecchio progetto e sarete contenti di vedere che le cose si evolveranno a vostro favore. Per quanto riguarda la salute, potrebbe essere il momento di rimuovere ciò che inquina il vostro corpo.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

Giove è in congiunzione con la Luna nel vostro segno. Le coppie dovranno impegnarsi di più per avere una rapporto più solido: non basta stare insieme per essere felici. Single: Giove vi rende di buon umore ed è un giusto attributo per riuscire ad affascinare la persona che vi attrae. Professionalmente, anche se avete fiducia nelle vostre capacità e sentite di aver padroneggiato la vostra materia, dovrete ascoltare i consigli dei colleghi più esperti. Per quanto riguarda la salute, dovreste cercare di rallentare un po’: risparmiate del tempo per riposarvi e per evitare l’esaurimento.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

La Luna è in congiunzione con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente in coppia sarete più attenti al partner ed insieme dovreste condividere dei momenti passionali e pieni di tenerezza. Single: cercate di essere più affettuosi con le persone che incontrerete. Professionalmente Venere vi influenzerà in maniera positiva: sarete motivati ed avrete il giusto atteggiamento per vedere i risultati dei vostri sforzi. Per quanto riguarda la salute, sarete un po’ meno dinamici del solito ed avrete difficoltà a rimanere reattivi ed operativi: risparmiate le vostre forze e cercate di concedervi un po’ di relax.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 5/5

(23 agosto – 22 settembre)

Giove è in congiunzione con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente si annuncia una giornata conflittuale: in coppia, delle differenze di opinione, potrebbero rendervi nervosi. Cercate di mantenere la calma e parlatene col partner per chiarire la situazione. Single: potreste incontrare una persona, ma avrete difficoltà ad esprimere i vostri pensieri. Professionalmente potreste affrontare problemi amministrativi, ma per poter proseguire dovreste cercare di risolverli in fretta. Per quanto riguarda la salute, gli eventi della giornata vi faranno aumentare la tensione: per compensare lo stress dovreste pensare di più al vostro benessere.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Giove è in congiunzione con la Luna nel vostro segno ed annuncia molta gioia ed armonia per le coppie: l’adempimento reciproco può portare a cambiamenti affascinanti. Single: per la maggior parte di voi sarà una giornata affettuosa più a livello familiare. Passare un po’ di tempo con i vostri cari vi farà capire il senso della vita. Professionalmente le vostre capacità lavorative saranno riconosciute e questo vi da fiducia e vi motiva a proseguire. Per quanto riguarda la salute, dovreste prestare più attenzione alla vostra alimentazione e stabilire un certo equilibrio tra corpo e mente.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 5/5

(23 ottobre – 21 novembre)

La Luna è in congiunzione con Venere nel vostro segno. In coppia siete più aperti ai desideri del partner ed insieme scoprirete modi affascinanti di pianificare la vostra vita. Single: cercate di essere più obiettivi sulla vostra situazione. Accelerare con un persona che non conoscete affatto avrà delle conseguenze. Professionalmente, la Luna vi porta popolarità e questo vi permette di ottenere risposte positive. Non abusate di questo potere temporaneo, potrebbe esserci un contraccolpo se diventerete troppo avidi. Per quanto riguarda la salute, dovreste cercare di placare i pensieri negativi per evitare un attacco di ansia: concedetevi qualche pausa per rilassarvi.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno e potrebbe suscitare sentimenti contraddittori. In coppia, fate attenzione alle parole ed imparate a maneggiare l’arte del compromesso, almeno per oggi. Single: una persona potrebbe rendervi molto felici o deludervi a seconda della vostra situazione. Riflettete sulle vostre aspettative prima di prendere una decisione. Professionalmente, i vostri collaboratori vi sostengono in modo da raggiungere gli obiettivi. Vi sentirete incoraggiati e questo atteggiamento vi porterà lontano. Per quanto riguarda la salute, il modo in cui gestite le vostre energie ed i vostri pensieri vi permetterà di godere di una vita sana.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno e la vita emotiva potrebbe intensificarsi o prendere una nuova svolta. I rapporti di coppia sono intensi ed i sentimenti saranno espressi con passione. Single: potreste incontrare una persona affascinante, tuttavia agite con prudenza. Professionalmente siete dinamici e molto motivati, ma è bene far attenzione a non impostare troppo in alto gli obiettivi di squadra: qualcuno potrebbe non essere in grado di mantenere il passo. Per quanto riguarda la salute, dovreste imparare a canalizzare meglio le vostre energie: spendere fisicamente potrebbe aiutarvi a mantenervi in ottime condizioni.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in congiunzione con Venere nel vostro segno. In coppia, siete molto vicini al partner ed insieme riuscirete a mettere in opera alcuni dei vostri progetti per il futuro. Single: Venere vi renderà irresistibili ed avrete occasione di conoscere una persona che vi stupirà. Professionalmente la comunicazione sarà facilitata dagli aspetti astrali e la qualità dei rapporti sarà ideale per i lavori di gruppo. Per quanto riguarda la salute, state pensando troppo alle questioni del passato e questo vi renderà malinconici e nostalgici: cercate di liberarvi dai pensieri negativi per sentirvi più sereni.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, il pianeta porterà nuove idee per il futuro: il vostro rapporto è forte e state guardando la vostra vita con fiducia. Single: potreste decidere di rimettervi in contatto con vecchie conoscenze ma attenzione a non commettere le stesse errori del passato. Professionalmente non è il momento di soffermarvi sui rimpianti, la configurazione astrale vi permette di avanzare nel vostro cammino con molto criterio. Per quanto riguarda la salute dovreste provare nuove modalità per rilassarvi: ascoltare musica di qualità potrebbe aiutarvi.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.