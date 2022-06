Special Football, la finale a Latina: vince l’Albano Primavera allenata da Stefano Soro

LATINA – Si è concluso domenica, a Latina, un campionato di calcio a 5 molto speciale. Sul campo della Sa.Ma.Gor. è andata in scena la finalissima di Special Football promossa da Special Olympics e vinta dai forti verdi della Albano Primavera guidati dall’ ex portiere della Lazio, Stefano Soro, in forza anche a Latina nella stagione ’74-75, (nella gallery con il sindaco di Latina Damiano Coletta).

LA FORMULA INCLUSIVA – La formula adottata è quella inclusiva, che vede in campo atleti di Special Olympics e partner normodotati impegnati fianco a fianco in gare con un elevato spirito agonistico, senza sconti per nessuno. “Una manifestazione che segna il ritorno alle gare e ai confronti sul campo, dopo due stagioni segnate dalle limitazioni della pandemia, in cui i team hanno continuato a dare stimoli a tutti gli atleti, che si sono sentiti coinvolti negli Smart Games, con esercitazioni tecniche registrate in piena sicurezza”, dicono da Special Olympics.

Nella finale del torneo, che nel suo svolgimento ha visto schierate decine di squadre divise in quattro concentramenti, Nord-Est, Nord-Ovest e Centro e Sardegna, otto squadre finaliste si sono affrontate sul sintetico di Latina suddivise in due livelli, dopo aver affrontato le tre tappe di Altopascio in provincia di Lucca, Rieti e Firenze. L’evento sportivo è stato anche l’occasione per raccontare su Radio Immagine qual è lo spirito che anima le iniziative di Special Olympics.

Ne abbiamo parlato con la direttrice provinciale, Maria Rosa Testa (foto in homepage): “Un torneo totalmente inclusivo in cui atleti special Olympics e partner condividono lo stesso obiettivo che è portare a casa il risultato. E il risultato non è mai solo la vittoria”.

Alla premiazione erano presenti la direttrice regionale di Special Olympics Italia Team Lazio Stefania Cardenia e la direttrice provinciale di Latina, Maria Rosa Testa, il sindaco di Latina Damiano Coletta e Giovanni Di Pietro, presidente della Fondazione Varaldo Di Pietro che ha promosso e finanziato a Latina il Monumento all’Inclusione nello slargo di Parco San Marco intitolato alla fondatrice di Special Olympics, Eunice Kennedy Shriver. La Opes Italia Comitato provinciale di Latina ha collaborato alla riuscita dell’evento con i suoi direttori di gara