Treni, altra giornata di passione per i pendolari della provincia di Latina

LATINA – Se tutto andrà bene, ci vorranno ancora 24 ore per risolvere i problemi causati dal deragliamento di un treno dell’Alta Velocità avvenuto in prossimità di Roma Prenestina lo scorso venerdì 3 giugno. In attesa della conclusione dei lavori di completo ripristino dell’infrastruttura proseguono i disagi causati dalle modifiche al programma di circolazione dei treni, dal momento che parte dei convogli dell’Alta Velocità viaggia sula linea normale e per questa ragione i treni regionali del Lazio subiscono da giorni cancellazioni, rallentamenti e modifiche al percorso.

I treni del trasporto regionale di Lazio e Campania subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni, interessate le seguenti tratte: Orte – Roma – Fiumicino (FL1) / Roma –Frascati – Albano –Velletri (FL4) / Roma – Cassino (FL6) / Roma – Latina – Formia (FL7) / Roma – Nettuno (FL8) / Napoli – Villa Literno – Caserta / Napoli – Salerno (Via Monte del Vesuvio) / Napoli – Formia – Roma.