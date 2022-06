Viridiana, donati gli organi della runner travolta da un suv a Cori

LATINA – Era iscritta all’Aido, l’Associazione Donatori di Organi e la sua volontà era già espressa al momento in cui nella Rianimazione dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina ne è stata dichiarata la morte cerebrale. Viridiana Rotonti, la runner travolta e uccisa a Cori dove era andata a trovare il fratello per trascorrere un fine settimana con la figlia in una nota azienda agrituristica, ha potuto donare cuore, fegato e reni mentre alla banca dei tessuti sono andate anche le sue cornee. Una volta effettuato l’espianto, un elicottero si è levato in volo diretto a Roma dove gli organi sono stati smistati per essere inviati negli ospedali di riferimento in base alla lista delle priorità.

Oggi intanto sarà eseguita l’autopsia sul corpo della 47enne mamma di una bambina di 10 anni. L’ha disposta il pm della Procura di Latina nell’ambito dell’inchiesta aperta per fare chiarezza sull’incidente che costato la vita a Viridiana apparsa subito in condizioni gravissime, priva di conoscenza all’alba di domenica scorsa quando, mentre correva in Via Madonna delle Grazie, una Nissan Qashqai l’ha travolta proseguendo la sua corsa. Tracce dell’urto sono rimaste sulla vettura e il 35enne che era alla guida, rintracciato nel giro di poche ore dai carabinieri, è stato indagato per omicidio stradale. Ha sostenuto fino ad ora di aver avuto un colpo di sonno e di non essersi accorto di nulla.