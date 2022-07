A Formia il Festival della Zampogna tra concerti tradizionali e trekking musicali

FORMIA – Torna l’edizione estiva de La Zampogna – Festival di Musica e Cultura Tradizionale, uno degli appuntamenti più importanti in Italia nel panorama della musica popolare e della world music. Dall’8 al 10 luglio a Formia, sotto la direzione artistica di Ambrogio Sparagna e Erasmo Treglia. Una serie di corsi di formazione e studio in canto corale, musica d’insieme, tamburello e danza popolare accompagnano il calendario dei concerti anche nella nuova formula dei trekking musicali con itinerari a piedi che permettono una conoscenza originale del territorio pedemontano degli Aurunci scoprendo luoghi più periferici segnati dalla musica e dalle storie antiche.

“Saranno artisti eclettici come Christian Di Fiore, Davide Ambrogio, Polifonia Aurunca e gli Zampognari di Maranola, a sonorizzare l’incontro con i camminatori che nel corso del loro trekking visiteranno chiese rupestri, fontane, lavatoi, grotte e luoghi minori”, spiegano gli organizzatori.

I concerti principali si svolgeranno invece in orario serale presso il Piazzale della Torre Caetani di Maranola e vedranno in scena 3 gruppi con proposte molto diverse tra loro. Venerdì 8 è in programma lo spettacolo “Acrobazie” del Circo Diatonico Trio che nella sua rilettura della musica circense propone anche numeri di giocoleria e clowneria molto efficaci a livello scenico.

Sabato 9 sarà la musica tradizionale dei Meritmirì, guidati dalla coreografa Francesca Trenta, a portare tutti verso una festa a ballo al suono di organetti e tamburi per un repertorio di tarantelle, pizziche, tammurriate e saltarelli.

A chiudere la Rassegna la straordinaria vocalità di Rachele Andrioli, acclamata artista salentina che sarà accompagnata per l’occasione dal quartetto vocale femminile Coro a Coro per un viaggio fino al Capo di Leuca dove i mari si incontrano e generano armonie.

Il Festival è organizzato dall’Associazione Archivio Aurunco con il Contributo della Regione Lazio, del Comune di Formia, di Puglia Sounds e il Patrocinio del Parco Naturale dei Monti Aurunci.