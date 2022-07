A Latina sabato è Notte bianca

LATINA Sabato sarà notte bianca a Latina, organizzata dall’associazione dei commercianti Latina Centro e da Confesercenti Latina. I negozi resteranno aperti fino alle 24 per permettere a tutti di fare acquisti.

“Abbiamo deciso di dare principalmente spazio allo shopping per il sabato – dice la presidente di Confesercenti Susanna Gloria – poi domenica dalle 19 alle 21, su via Eugenio di Savoia sarà organizzata dall’associazione Il Dragone degli scacchi, una gara di scacchi a cui potranno partecipare tutti, anche i principianti che avranno a disposizione degli esperti per conoscere i segreti di questo gioco”.

Ne abbiamo parlato con la stessa Susanna Gloria, anche facendo il punto sull’andamento dei saldi, questa mattina su Radio Immagine