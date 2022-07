Nuovo arrivo alla Questura di Latina, Anna Tocci è la vice delle Volanti

LATINA – E’ una donna, Anna Tocci la nuova vice-dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, la Squadra Volante della Questura di Latina. La commissaria classe 1990, pontina di nascita, al termine del corso di formazione per Funzionari presso la Scuola Superiore della Polizia di Stato è stata assegnata alla Questura di Latina e oggi è stata ricevuta dal Questore Michele Maria Spina, che le ha formulato i migliori auguri di buon lavoro. Laureata in Giurisprudenza, la dottoressa Tocci a novembre 2019 ha superato l’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso il Distretto di Corte d’Appello di Roma conseguendo il titolo di Avvocato.