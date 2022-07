A Sonnino si presenta il doc sul Brigante Gasbarrone

SONNINO – A Sonnino, l’associazione “Brigante Antonio Gasbarrone” presenta la prima assoluta del documentario L’ultimo brigante, scritto e diretto da Giancarlo Loffarelli e prodotto dall’Associazione culturale “Le Colonne” con il contributo della Regione Lazio. L’appuntamento venerdì 8 luglio 2022 (alle 21) nella Chiesa San Michele Arcangelo.

Il documentario – spiega l’autore in una nota – intende contribuire alla diffusione della conoscenza del fenomeno del brigantaggio seguendo, in particolare, la vita di uno dei suoi massimi protagonisti: Antonio Gasperone, nato e vissuto a Sonnino”. Lo fa attraverso un’operazione che affianca al rigore storico documentale la capacità divulgativa presso il più ampio pubblico, utilizzando un linguaggio estremamente fruibile e leggero veicolato da un personaggio popolare quale Fabrizio Maturani, in arte Martufello, nato e vissuto in queste terre, che nell’arco di quasi 50 anni di carriera teatrale, cinematografica e televisiva ha saputo guadagnarsi il consenso e la fiducia di milioni di spettatori.

Nel documentario sono presenti i contributi di Paolo Mieli, storico e giornalista, Francesco Petrucci, Conservatore di Palazzo Chigi ad Ariccia, Gioacchino Giammaria, Presidente dell’Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale, oltre a quello di Daniele Coletta, presidente dell’Associazione “Brigante Antonio Gasbarrone”, che contribuisce alla ricostruzione storica con diversi figuranti.

Gasbarrone era talmente noto in Italia e all’estero da essere ricordato da Alexandre Dumas, che nel 1835 gli fece visita in carcere nel Forte Michelangelo di Civitavecchia, citandolo anche nel suo romanzo Il Conte di Montecristo. Stendhal, console francese nello Stato Pontificio, nel 1840 scriveva a un amico da Civitavecchia: “Su cento stranieri che giungono qui, cinquanta vogliono vedere il celebre brigante Gasperone e quattro o cinque M. de Stendhal”.

Saranno presenti alla Prima, oltre al regista Giancarlo Loffarelli, il sindaco di Sonnino Luciano De Angelis, il direttore del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi Lucio De Filippis, il parroco Don Flavio Calicchia, il prof Gioacchino Giammaria, l’architetto Francesco Petrucci e Maurizio Antonini Produttore della Interlinea Films.