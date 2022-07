Abc, sui rifiuti a Latina avanti tutta su porta a porta e tariffa personalizzata. E arriva il WMS

LATINA – Mentre gli ostinati si rifiutano di fare la raccolta porta a porta rendendo difficile non solo l’avvio del nuovo sistema (che non è un capriccio del gestore), ma anche la vita di tutti i cittadini di Latina, costretti a subire puzze e la vista di sconfortanti cumuli di immondizia concentrati ormai in un cerchio sempre più ristretto del centro città, l’ Azienda per i Beni Comuni di Latina, che si occupa di raccolta e dintorni, si porta avanti e pensa all’applicazione della tariffa puntuale. Per questo si dota un sistema gestionale completo, il WMS – Waste Management Solutions della GreenNext SpA, che sarà utilizzato per la pianificazione, la gestione e il controllo-monitoraggio dei processi e dei servizi operativi del porta a porta. La base di partenza per arrivare alla “bolletta su misura” è infatti la raccolta sistematica di dati. Il sistema è in via di sperimentazione da parte dell’Azienda e sarà operativo con ogni probabilità a gennaio 2023.

“Il sistema WMS – spiega il direttore Silvio Ascoli facendo il punto sulla strada fatta e su quella che resta da compiere – ha tre gambe. Una consente il monitoraggio dei servizi e la sua razionalizzazione; il secondo interessa il Comune che potrà controllare la conformità del servizio al contratto, la terza è quella dell’interfaccia utente, riguarda il cittadino che potrà monitorare l’avanzamento della propria tariffa nel corso d’anno e controllare l’effettivo svuotamento del contenitore esposto e segnalare. Vogliamo entrare rapidamente in quel 10% di città che applicano la tariffa puntuale”.

“Solo una piattaforma unica può assolvere al compito di eliminare le complessità che derivano dal dover integrare dati che provengono da fonti diverse”, ha spiegato Claudia Gaschi della GreenNext SpA, la società che si è aggiudicata la gara d’appalto, illustrando il funzionamento e le possibilità offerte da Wms. Il sistema di transizione/industria 4.0 per esempio permette attraverso l’interconnessione di macchine e attrezzature di avere evidenza di tutte le fasi del servizio, dalla timbratura del dipendente, alla sua autenticazione una volta a bordo del mezzo, alla successiva navigazione e misurazione del servizio svolto. Lo stesso consente di rilevare anche la non conformità dell’utenza.

“Il sistema – è stato spiegato – permetterà al Comune di Latina di monitorare e misurare il regolare svolgimento delle attività da parte dell’Azienda speciale. Il software, inoltre, attraverso l’interconnessione continua col database TARI e la gestione dei dati sui conferimenti da parte dei cittadini, è propedeutico alla futura attivazione della Tariffa Puntuale”.

IL RUOLO ATTIVO DEL CITTADINO – Il cittadino avrà un ruolo attivo grazie a strumenti con cui potrà prenotare, segnalare e visionare lo storico relativo alla propria utenza. In particolare, il sistema consentirà all’utente la verifica delle letture/conferimenti registrati, nonché di ogni anomalia associata alla specifica utenza, ad esempio con integrazione delle relative informazioni in area riservata dell’App utente. Sarà anche attivata una sezione dedicata agli operatori di front-office/numero verde, che consentirà la registrazione e gestione delle segnalazioni, il coinvolgimento dei responsabili dei vari settori/servizi/zone con tracciamento e feedback sulle segnalazioni ricevute e risolte, la registrazione delle prenotazioni ricevute per i servizi a richiesta individuale.

Hanno partecipato all’incontro il Sindaco di Latina Damiano Coletta, l’Assessore all’Igiene Urbana Dario Bellini (in collegamento), il Presidente del CdA di ABC Gustavo Giorgi e i consiglieri Angela Verrengia e Giuseppe Ibello, il Direttore Generale ABC Silvio Ascoli, Claudia Gaschi e Umberto Catalli della GreenNext SpA, la società che si è aggiudicata la gara d’appalto.