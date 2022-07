Attentato all’auto della ex consigliera di Latina, Maria Grazia Ciolfi, patteggia Mastrostefano. Ammesse le parti civili

LATINA – Davanti al Gup del Tribunale di Latina Mario La Rosa si è chiuso questa mattina con un patteggiamento e la condanna a 1 anno e 6 mesi, pena sospesa, il processo nei confronti di Gianni Mastrostefano, considerato il mandante dell’attentato incendiario all’auto di famiglia della ex consigliera di Lbc Maria Grazia Ciolfi compiuto a settembre del 2019 quando la donna era delegata alla Marina e in questa sua veste (in foto il suv bruciato).

Di aver appiccato materialmente il rogo è accusato invece Valentino Mandrelli, 33 enne di Velletri che – secondo quanto ricostruito dai carabinieri – dopo essere stato assoldato da Mastrostefano, entrò in azione scavalcando di notte la recinzione del giardino dell’abitazione privata della Ciolfi e dando fuoco all’auto con del liquido infiammabile. Mandrelli però non ha fatto richiesta di riti alternativi e sarà giudicato con rito ordinario. Rinviato a giudizio, comparirà dunque in aula il prossimo 28 settembre.

Il giudice la Rosa ha anche ammesso come parti civili l’esponente politica, il commercialista Paolo Pelagatti, marito della Ciolfi, e il Comune di Latina.

Soddisfatti i legali della famiglia Ciolfi-Pelagatti, gli avvocati Domenico Casillo e Stefano Reali.