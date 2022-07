Covid, 1545 positivi, 4 ricoveri e un decesso a Latina e provincia

LATINA – Oggi un tampone su due è positivo al covid in provincia di Latina e se si aggiunge a questo dato il numero dei contagiati che non sono tracciati dalla Asl perché eseguono il test a casa, i numeri dei contagi sono da capogiro.

Oggi in provincia di Latina, i dati del circuito ufficiale sono tutti in crescita: 1545 nuovi casi positivi (quasi 1700 considerando i non residenti che si trovano sul territorio pontino), quattro ricoveri al Goretti e un decesso nelle ultime 24 ore, si tratta anche oggi di una donna di Latina di 79 anni con patologie pregresse. Il tasso positivi/tamponi (su 3500 test circa eseguiti) è schizzato oltre il 48%.

Mercoledì scorso i casi erano stati poco più di 800 a conferma della velocità di circolazione del virus. Oggi contagi sono emersi in tutti e 33 i comuni pontini e aumentano quelli in cui i contagi nelle ultime 24 ore hanno superato i 100. A Latina 448 nuovi positivi e a sorpresa dopo il capoluogo è Sezze il comune che ha registrato più casi con 177. Sopra i 100 anche Aprilia, Cisterna e Terracina.