Covid, 353 positivi e tre ricoveri al Goretti

LATINA – Sono in flessione i dati del covid come accade ogni lunedì. Sono 353 quelli registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di Latina, non ci sono stati decessi e al Goretti si sono avuti tre nuovi ricoveri. Questa la sintesi restituita dal bollettino della Asl di Latina: scendono i casi e i decessi, mentre aumentano i ricoveri.

I casi sono per la prima volta in diminuzione anche rispetto alla settimana precedente, lunedì 4 luglio se ne erano registrati 424. Sembrerebbe dunque trovare conferma la tendenza della curva alla decrescita sottolineata dall’assessore D’Amato nei giorni scorsi.

I casi oggi risultano così distribuiti:

Aprilia 64

Bassiano –

Campodimele –

Castelforte –

Cisterna di Latina 25

Cori 13

Fondi 17

Formia 20

Gaeta 1

Itri –

Latina 102

Lenola –

Maenza 5

Minturno 10

Monte San Biagio –

Norma 1

Pontinia 11

Ponza 1

Priverno 7

Prossedi 1

Roccagorga –

Rocca Massima –

Roccasecca dei Volsci –

Sabaudia 12

San Felice Circeo 7

Santi Cosma e Damiano 3

Sermoneta 6

Sezze 27

Sonnino 8

Sperlonga 1

Spigno Saturnia 1

Terracina 10

Ventotene –

TOTALI 353