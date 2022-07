Covid, 828 nuovi casi in provincia e 4 ricoveri al Goretti

LATINA – Sono 828 i nuovi casi Covid registrati in provincia di Latina nelle ultime 24 ore e resi noti dal bollettino della Asl. Non si registrano decessi ma sono ancora 4 i ricoveri al Goretti. Nei 33 comuni pontini solo Campodimele non fa registrare nuovi positivi, mentre i numeri più alti sempre nel capoluogo con 217 casi, Terracina 92 e Aprilia 77.

GLI ALTRI COMUNI – Bassiano 3, Castelforte 6, Cisterna di Latina 47, Cori 17, Fondi 66, Formia 33, Gaeta 34, Itri 26, Lenola 5, Maenza 4, Minturno 22, Monte San Biagio 8, Norma 6, Pontinia 16, Ponza 1, Priverno 26, Prossedi 5, Roccagorga 5, Rocca Massima 2, Roccasecca dei Volsci 1, Sabaudia 15, San Felice Circeo 13, Santi Cosma e Damiano 9, Sermoneta 16, Sezze 31, Sonnino 11, Sperlonga 8, Spigno Saturnia 5 e Ventotene 1.

Le vaccinazioni nelle ultime 24 ore sono state 521 di cui 465 quarte dosi, 260 invece le guarigioni notificate.