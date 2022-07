Fuori strada con l’auto, muore a 28 anni. Cisterna piange Elisa Delicati

CISTERNA – Si chiamava Elisa Delicati, aveva 28 anni, risiedeva a Cisterna. E’ la vittima del tragico incidente avvenuto venerdì pomeriggio lungo via Mediana Cisterna, nei pressi della Recordati, a Campoverde. Per cause da chiarire, la ragazza ha perso il controllo della sua Fiat 500, che è uscita di strada e si è ribaltata nel fossato che costeggia la strada.

I vigili del fuoco l’hanno estratta a fatica dalle lamiere: la 28enne è apparsa subito in condizioni disperate e a nulla è servito il trasferimento in eliambulanza al San Camillo di Roma, dove è stata dichiarata deceduta.

Un altro grave incidente è avvenuto ieri nei pressi delle autolinee a Latina: un 63enne in sella ad un maxiscooter si è scontrato con un furgone, un’eliambulanza lo ha trasferito al San Camillo dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata.