Terracina, sequestrati 6 kg di bulbi di papavero da oppio e 22mila euro in contanti

TERRACINA – Oltre 6 kg di bulbi di papavero da oppio sono stati sequestrati a Terracina dai carabinieri. I militari, nel corso dei controlli disposti dal comando provinciale, hanno fermato nel centro della città un cittadino indiano con un borsone che è risultato contenere oltre un kg di stupefacente suddiviso in dieci buste termosaldate. Il controllo è stato poi esteso a un connazionale ed è stato proprio da questa successiva perquisizione, nel furgone e nell’abitazione dell’uomo, che sono stati trovati gli altri cinque chili bulbi, anche questi suddivisi in “dosi”: 110 grammi per ogni confezione e un totale di 44 buste termosaldate già pronte per essere vendute. Trovati nell’abitazione anche 22mila euro in contanti, in tagli da 20 e da 50 euro. Lo stupefacente e le banconote sono stati sequestrati. Per i due è scattato l’arresto ed è stato disposto il processo per direttissima.

Nel corso dell’operazione è stato individuato e arrestato anche un terzo connazionale su cui pendeva un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Velletri.