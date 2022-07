Il Trio Filippini apre Ninfa Jazz

LATINA – L’Associazione 52nd Jazz, il Giardino di Ninfa e la Fondazione Roffredo Caetani presentano Ninfa Jazz 2022, la stagione estiva musicale che si svolgerà nell’area eventi del Giardino di Ninfa. Si parte il 2 lugli domani sera con il Claudio Filippini Trio formato da Claudio Filippini al piano, Luca Bulgarelli al contrabbasso ed Evita Polidoro alla batteria.

La rassegna è organizzata dall’associazione 52nd Jazz, ovvero Erasmo Bencivenga, Giorgio Raponi e Nicola Borrelli. “Una scommessa – spiegano – quella di offrire a Latina musica jazz di grande valore ospitando nella nostra città musicisti di calibro internazionale, partita nel 2017, per ricordare e ripercorrere il grande jazz che, dagli anni ’70, è stato sempre fiorente nella nostra città con i grandi concerti al Bird Lives, al Leone Rosso e al Doolin, solo per citarne alcuni”.

CHI E’ CLAUDIO FILIPPINI – Nato nel 1982 a Pescara, Claudio Filippini si diploma giovanissimo in pianoforte presso il Conservatorio di Fermo. Parallelamente agli studi classici segue corsi di perfezionamento con grandi maestri di jazz come Kenny Barron, George Cables, Barry Harris, Joey Calderazzo, Enrico Pieranunzi, Franco D’Andrea, Stefano Bollani. Il suo nome inizia a emergere nelle cronache del jazz italiano nel 2002, grazie alla vittoria del concorso europeo per piano solo Yamaha Music Foundation of Europe. L’anno successivo si aggiudica il Premio “Massimo Urbani”. Da allora, oltre alla sua attività sia in solo che alla guida di propri gruppi, ha suonato insieme a Wynton Marsalis, Dee Dee Bridgewater, Donny McCaslin, Mike Stern, Noa, Mario Biondi, Giovanni Tommaso, Maria Pia De Vito, Fabrizio Bosso, Francesco Bearzatti, Simona Molinari e tanti altri. Claudio Filippini è considerato, dalla critica specializzata, uno dei migliori talenti del

jazz italiano.