Incendio notturno in Via Caterattino a Sabaudia, due ore di lavoro per vigili del fuoco e protezione civile

SABAUDIA – Incendio nella notte a Sabaudia in Via Caterattino. Era da poco passata l’una quando su richiesta della sala operativa della protezione civile regionale del Lazio è scattato l’allarme incendio e sul posto è arrivata la squadra dell’Anc di Sabaudia guidata dal maresciallo Enzo Cestra. Nel boschetto della strada che porta verso la polveriera del Comaca, alle spalle del chiosco del Bar Carinci era stato appiccato il fuoco e la macchia mediterranea era in fiamme. Una situazione che ha richiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco e di un equipaggio del gruppo comunale di Sabaudia di protezione civile. Ci sono volute quasi due ore per domare il rogo. In fumo anche alberi di eucalipto e pini.