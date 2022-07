Notte senz’acqua a Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice, Sezze e Terracina

LATINA – Acqualatina informa che, per eseguire un intervento di manutenzione straordinaria sulla condotta adduttrice nel comune di Sezze, nei Comuni di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice, Sezze e Terracina si effettuerà una interruzione idrica dalle ore 22:00 del 27/07/2022 alle ore 04:00 di Giovedì 28/07/2022. Il ripristino del servizio idrico è prevista progressivamente nell’arco della mattinata di giovedì 28/07/2022.

Le zone interessate sono:

Latina – intero Comune tranne Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo S. Maria, B.go Carso, B.go Podgora, Latina Scalo

Pontinia e Sabaudia – Interi comuni

San Felice Circeo – Zona bassa e Borgo Montenero

Terracina – Colle La Guardia 1 e 2

Sezze – Via Migliara 46 e Sezze Scalo

Pr garantire il servizio sostitutivo alle utenze, saranno disponibili otto autobotti:

4 autobotti a Latina: in Piazza A. Celli (nei pressi del parcheggio della Asl), in Largo Cavalli (Q5), 2 autobotti al servizio esclusivo dell’ospedale S. Maria Goretti

1 Sabaudia – Piazza del Comune

1 Sezze Scalo – Corso della Repubblica

1 Pontinia – Piazza Kennedy

2 San Felice Circeo – Piazza IV ottobre (a B.go Montenero) e Via Sabaudia