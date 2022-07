Uccise un anziano ospite di una Rsa, arrestato Franco Zampierollo

LATINA – Aggredì a pugni in faccia mentre era nel suo letto l’ex giudice onorario del Tribunale di Latina Enrico Tamburrino causandone la morte, è stato arrestato nel pomeriggio di ieri, su disposizione della Procura della Repubblica, dopo le indagini svolte dalla squadra mobile diretta dal vicequestore Giuseppe Pontecorvo (in foto con il Questore di Latina Michele Spina) e dai carabinieri del NAS, Franco Zampierollo, 76 anni. Nella sua ordinanza il Gip del Tribunale di Latina dispone per l’uomo gli arresti domiciliari in un luogo di cura, dal momento che – secondo quanto emerso – al momento dell’efferato delitto, nonostante le sue problematiche di salute, era capace di intendere.

I fatti si riferiscono a quanto accertato dagli agenti della Squadra Mobile di Latina la mattina del 14 maggio 2021, quando la vittima, ospite da pochi giorni presso una RSA sulla Pontina era stata aggredita con diversi pugni al volto senza alcun motivo apparente da un altro paziente, ospite della stessa struttura. Un vero e proprio pestaggio a seguito del quale dopo aver trascorso 13 giorni nella Rianimazione dell’ospedale Santa Maria Goretti, Tamburrino era morto.

Le indagini coordinate dalla Procura di Latina – si legge in una nota della Questura di Latina – permettono di ipotizzare che l’ indagato era capace di intendere e di volere anche al momento dei fatti; gli ulteriori approfondimenti investigativi, almeno in termini di gravità indiziaria, hanno evidenziato che l’indagato aveva avuto un atteggiamento aggressivo fin dall’ingresso in RSA e qualche settimana prima dei fatti aveva manifestato un comportamento analogo a quello avuto con la vittima”.

Franco Zampierollo è indagato per omicidio preterintenzionale.