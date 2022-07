Latina Calcio, in 37 a giudizio per il fallimento

LATINA – Il Gup del Tribunale di Latina, Mario La Rosa, ha disposto oggi il rinvio a giudizio nell’ambito dell’inchiesta Arpalo 2, condotta dalla squadra Mobile di Latina e dalla Guardia di Finanza sulle vicende dell’allora Us Latina. Il processo a carico dell’ex presidente Pasquale Maietta e di altri 36 persone prenderà il via il prossimo 21 dicembre. Dovranno rispondere tutti a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata a commettere reati tributari, societari, di bancarotta, riciclaggio, trasferimento fraudolento di beni e corruzione in riferimento al fallimento della società di calcio.