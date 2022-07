Latina, grave incidente tra Via Romagnoli e Via Cervone, è intervenuta l’eliambulanza

LATINA – Un grave incidente stradale si è verificato all’incrocio tra Via Cervone, Viale Le Corbusier e Via Romagnoli a Latina. Nello scontro tra un furgone e un maxi-scooter è rimasto ferito il conducente del mezzo a due ruote trasferito a Roma in codice rosso. Sul posto l’eliambulanza e un’ambulanza del 118 e in supporto la Volante della polizia. Secondo una prima ricostruzione i due mezzi viaggiavano nella stessa direzione quando è avvenuto l’impatto violento che ha sbalzato lo scooterista sull’asfalto.

La Polizia Locale ha operato sul posto anche per i rilievi dell’incidente chiudendo temporaneamente Via Cervone. Forti ripercussioni sul traffico.