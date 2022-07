Notte bianca, primo appuntamento con Sermoneta eventi d’estate

Sarà una notte speciale, quella di domani, giovedì 7 luglio, a Sermoneta con la “Notte bianca dello shopping”: negozi aperti fino a notte fonda, saldi estivi, street food dolci e salati, animazione bimbi, spettacoli itineranti, performer che allieteranno i presenti. L’appuntamento è al centro commerciale Sermoneta shopping center di borgata Carrara, a Sermoneta a partire dalle 20. La manifestazione è patrocinata dall’amministrazione comunale di Sermoneta.

La notte bianca è solo una delle manifestazioni inserite nel calendario “Sermoneta eventi d’estate”, iniziato a giugno con la rassegna di teatro dialettale, il Sermoneta si tinge di rosa e i Venerdì della poesia, e che in questo mese di luglio vede protagonista la musica con i concerti quasi ogni sera del Festival pontino di musica, tra il castello Caetani e la chiesa di San Michele Arcangelo.

Dal 27 al 30 luglio, inoltre, l’area mercato di Monticchio si trasformerà in villaggio serale con enogastronomia e ospiti del calibro di The Kolors, Sud Sound System, Rock sotto assedio e Daniele Si Nasce, cover di Renato Zero. Ad agosto torna il festival di chitarra classica Caroso Festival tra il bastione San Sebastiano e la chiesa di San Michele, la festa in onore di Santa Maria Assunta a Doganella a cura del comitato parrocchiale, e il ritorno dopo due anni di stop causa pandemia del festival internazionale Sermoneta in Folklore dal 23 al 28 agosto organizzato dagli Sbandieratori Ducato Caetani di Sermoneta e gruppi folklorici provenienti da tutto il mondo; a settembre, il festival culturale Radure, il 3 e 4 “Sermoneta in acquerello”, manifestazione che farà arrivare a Sermoneta i migliori acquerellisti italiani, per poi proseguire con la secolare Fiera di San Michele.

Fino a fine ottobre, inoltre, è esposta al castello Caetani la spada di rappresentanza di Cesare Borgia, conosciuta come la “Regina delle spade”, nell’ambito dei festeggiamenti per i 50 anni della Fondazione Caetani. Il nutrito cartellone di eventi è pubblicato sul sito www.comunedisermoneta.it

LA NOTTE BIANCA DI DOMANI SERA

«Sono stati anni davvero difficili per tutti – spiegano gli organizzatori della notte bianca di domani – e abbiamo voglia di festeggiare il ritorno alla normalità, di vedere i vostri sorrisi coperti per mesi da mascherine e di trascorrere insieme una serata diversa. Un momento aperto a tutti, pensato non solo per le famiglie che avranno a disposizione un gruppo di animatori per far trascorrere la serata ai propri bimbi in totale sicurezza, ma per tutta la comunità che si vuole ritrovare allo shopping center allestito in maniera inconsueta e accattivante».