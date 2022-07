Stefanelli, primi 6 mesi di mandato alla guida della Provincia di Latina: “Diamo conto ai cittadini”

LATINA – “Fare il punto sui primi sei mesi di mandato inaugurando una nuova metodologia, dando conto ai cittadini del lavoro svolto. Serve anche di stimolo a chi amministra”. Così Gerardo Stefanelli Presidente della Provincia di Latina ha aperto la conferenza stampa tenuta oggi in aula consiliare per descrive e “sei mesi intensi emotivamente e dal punto di vista del lavoro”.

Definendo un esempio la struttura amministrativa composta di professionalità capaci, ha ringraziato in premessa il personale della Provincia ricordando la riorganizzazione per rendere la Provincia più forte, per investire nei cittadini del futuro con le politiche scolastiche, non solo curando i luoghi in cui i ragazzi studiano, ma anche occupandosi della formazione. Tra i temi affrontati da Stefanelli anche innovazione, viabilità e mobilità sostenibile e il ruolo guida nell’Ato 4.

IL RESOCONTO Provincia di Latina primi sei mesi