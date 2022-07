Sub di Latina muore nelle acque di Favignana

LATINA – Un sub 52enne di Latina è morto ieri pomeriggio nelle acque del mare di Favignana. Il dramma nel corso di un’immersione guidata e i soccorsi si sono rivelati inutili, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. L’uomo stava effettuando una immersione subacquea insieme ad altre due persone e al loro istruttore a circa tre miglia dalla costa dell’isola. Si trovavano ad una profondità di circa 40 metri quando la guida ha notato che uno di loro aveva dei problemi respiratori. Quando è stato riportato in superficie era già svenuto. Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera di Trapani con il gommone che ha scortato fino al porto la barca dove era stato portato l’uomo per i primi soccorsi. I sanitari del 118 hanno provato subito a rianimare il 52enne ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria e si trova all’ospedale civile di Marsala.