Tentato omicidio e lesioni aggravate, minorenne arrestato a Fondi

FONDI – La Polizia ha arrestato un ragazzo minorenne di Fondi indagato per i reati di tentato omicidio, porto di armi od oggetti atti ad offendere, lesioni aggravate. Una segnalazione arrivata al 113 segnalava un litigio tra più persone in via Toniolo, subito in commissariato si sono presentati cinque persone di nazionalità indiana, tra le quali due ferite in modo vistoso, che hanno denunciato di essere state aggredite da un ragazzo italiano senza un apparente motivo. Le vittime sono state identificate e accompagnate prima in ospedale per essere medicate e poi in commissariato per formalizzare la denuncia. Secondo la ricostruzione, intorno alle 21 mentre si trovavano in via Toniolo sono stati aggrediti con un pugno in testa senza motivo. Sono andati quindi a cercarlo a casa per chiedere il perchè di tale aggressione. Quando è sceso, inseguito dalla madre che tentava di fermarlo, il ragazzo ha portato con se un grosso coltello da caccia che, appena arrivato vicino al gruppo di indiani, ha estratto per colpire con il manico al volto uno dei ragazzi cagionandogli un “trauma contusivo nella regione nasale e arto superiore sinistro” giudicato guaribile in giorni 10 giorni e poi ha attinto al collo ed alla mano destra un altro dei presenti, cagionandogli una “ferita da taglio regione cervicale destra e terzo dito mano destra”, giudicata guaribile in 10 giorni. Quest’ultimo ragazzo indiano, che aveva una vistosa ferita sul lato destro del collo, ha detto agli agenti che solo grazie alla sua pronta reazione, è riuscito ad evitare che il fendente a lui rivolto dall’aggressore, lo attingesse al centro del collo.

Quando la Polizia è arrivata a casa del ragazzo, il minore ha consegnato spontaneamente il coltello, immediatamente sottoposto a sequestro. Il Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, vista la gravità dei fatti, ha disposto che l’arrestato venisse condotto nella sua abitazione agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.