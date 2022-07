Tratta di esseri umani, arrestato 44enne in piazza Santa Maria Goretti a Latina

LATINA – La Squadra volante ha fermato e arrestato in piazza Santa Maria Goretti a Latina un 44enne romeno, colpito da due mandati di arresto europei richiesti dall’autorità giudiziaria rumena, per il reato di tratta di esseri umani e contrabbando di tabacchi. Le indagini condotte nel suo Paese di origine hanno consentito di accertare che l’uomo, nel 2015, aveva trasportato otto persone di origine siriana, tra cui un bambino di sette anni, consentendogli di attraversare fraudolentemente il confine tra Romania e Ungheria, raggiungendo poi la Germania. Ma aveva preteso un compenso di mille euro a persona. L’uomo è inoltre indagato in Romania anche nell’ambito di un altro procedimento penale per traffico illegale di tabacchi e contraffazione dei relativi marchi. Al termine delle formalità di rito è stato arrestato e associato alle locali camere di sicurezza della questura in attesa di essere trasferito in carcere e poi estradato.