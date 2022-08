Auto a fuoco a Minturno, si indaga sulle cause

MINTURNO – Un’auto è andata a fuoco nella notte, era parcheggiata in via Franco Compasso a Minturno. Sul posto dopo l’allarme al 112, il numero unico di emergenza, è intervenuta la squadra territoriale dei vigili del fuoco di Castelforte che ha domato il rogo evitando che si propagasse. La vettura è andata completamente distrutta.

Sconosciute al momento le cause dell’incendio che sono al vaglio delle forze dell’ordine. Non si registrano persone coinvolte.