In tanti a Terracina con la polizia stradale a bordo del pullman Azzurro

TERRACINA – “Fare educazione stradale significa salvare vite umane e questo è il nostro obiettivo. Siamo sulla strada giusta, ma dobbiamo insistere e remare tutti nella stessa direzione”. Così Mirella Pontiggia responsabile del Pullman Azzurro della Polizia di Stato, in sosta oggi a Terracina in Piazza Mazzini dove si stanno fermando tantissime famiglie, bambini e ragazzi. La poliziotta, che è vice questore, dirigente della Polizia Stradale di Bergamo, accompagnata dal collega Gianluca Porroni, suo omologo a Latina, coordina le attività che vengono svolte a bordo dal e con il personale della polizia stradale. A tenere a battesimo la giornata, il Prefetto di Latina Maurizio Falco.

“Il Pullman Azzurro è un’aula multimediale – spiega l’esperta – dove è possibile salire, vedere dei filmati emozionali, fare un percorso alcol-visual con delle maschere che simulano il grado di alcolemia, un percorso su un tappeto con degli ostacoli, e verificare proprio come l’alcolemia rallenta i riflessi e fa fare degli incidenti stradali. Si stanno fermando in tanti, i bambini sono curiosi di sapere e di provare e ricevono dei gadget della Polizia di Stato.

A bordo anche gli atleti delle Fiamme Oro per parlare soprattutto ai più giovani: “I nostri atleti possono raccontare ai giovani che non solo il rispetto delle regole sulla strada ma in generale nella vita porta al raggiungimento degli obiettivi”.

Ne abbiamo parlato in Gr Latina su Radio Immagine, Radio Luna e Radio Latina

