Scauri, investe due pedoni e fugge, poi si costituisce. Lei è grave al Goretti

SCAURI – Ha investito due pedoni sul lungomare di Scauri, poi è fuggito senza prestare soccorso. E’ accaduto intorno alle 3 di questa notte sull’Appia al km 149,122 dove sono rimasti feriti una giovane donna di Gaeta di 31 anni trasferita all’ospedale Goretti di Latina dove si trova ricoverata in prognosi riservata e un uomo di Formia rispettivamente di 41 anni ricoverato al Dono Svizzero con ferite non gravi. Il conducente dell’auto, un 44enne di Minturno, si è poco dopo costituito ai carabinieri di Scauri.

Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia stradale diretta dal Comandante Gianluca Porroni che ha sottoposto il conducente al test alcolemico risultato positivo. In attesa del risultato del drug test da parte dell’ospedale di Formia, per fuga e omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza.