Investito sull’Appia, muore a Terracina un ragazzo di 11 anni

TERRACINA – Tragedia a Terracina dove è morto il ragazzo di 11 anni investito ieri sera mentre attraversava il tratto di Appia a sud dell’abitato nei pressi di un noto ristorante. Secondo le prime informazioni l’auto che lo ha travolto procedeva speditamente quando è avvenuto l’impatto. L’automobilista alla guida si è fermato e sono scattati immediati i soccorsi per Romeo, questo il nome della vittima: il minorenne è stato soccorso, trasferito all’ospedale di Terracina dove è stato stabilizzato, da qui, per la gravità della situazione, portato in eliambulanza al Bambino Gesù di Roma dove è morto nelle ore successive. Sul posto è intervenuta per i rilievi la polizia locale di Terracina. Sull’incidente è stata aperta un’inchiesta, indagato il conducente dell’auto.