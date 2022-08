Incidente al Lido di Latina, muore al Goretti Marco Usai. Autopsia per chiarire le cause

LATINA – Un incidente avvenuto domenica sera in Via Massaro al Lido di Latina, poi i soccorsi del 118, quindi la morte sopraggiunta poche ore più tardi al Goretti. E’ morto così Marco Usai, 30 anni. Secondo la prima ricostruzione della Polizia Stradale di Aprilia che ha svolto i rilievi, la vettura del ragazzo viaggiava lungo la parallela del lungomare di Latina, quando per cause ancora da chiarire è uscita di strada improvvisamente finendo contro un albero.

L’impatto è stato violento, ma il trentenne era cosciente e ha parlato ai soccorritori intervenuti sul posto: le sue condizioni inizialmente non sembravano critiche, ma è stato comunque trasferito in codice rosso per dinamica al Santa Maria Goretti. Alle prime luci dell’alba di lunedì, le sue condizioni si sono aggravate e il suo cuore ha smesso di battere nel letto d’ospedale. Alla polizia stradale il compito di ricostruire la dinamica del sinistro.

La Procura della Repubblica di Latina ha disposto l’autopsia sul corpo di Marco Usai.