LATINA – Pericoloso incendio oggi pomeriggio in Via Capograssa all’ingresso sud di Latina. Le fiamme sostenute e spinte dal vento hanno raggiunto alcune abitazioni e aziende della zona e ci sono intossicati per il denso fumo. Sul posto con i vigili del fuoco, 118 e carabinieri . Un canadair sta prendendo acqua dal Lido per collaborare alle operazioni di spegnimento.