A Latina, Bono e Lauretti i pontini candidati a Camera e Senato con il M5S. C’è anche la Calì

LATINA – Anche Latina ha i suoi candidati alle prossime elezioni politiche per il Movimento Cinque Stelle. Al termine della consultazione degli iscritti è stato il Presidente Giuseppe Conte a comunicare le tabelle coi nomi per le diverse circoscrizioni a Camera e Senato. In evidenza i nomi di Gianluca Bono candidato alla Camera nel collegio Lazio 2 (ha ottenuto 245 voti); era candidato sindaco alle scorse Amministrative a Latina.

C’è poi Federica Lauretti esponente del gruppo Latina anche lei candidata alla Camera nel collegio Lazio 2, con 382 preferenze supera di 18 voti Maria Grazia Ciolfi (esponente del Movimento eletta consigliera nella precedente consiliatura a Latina con La lista civica Lbc candidata supplente).

Al Senato nel collegio Lazio 2 la candidata “pontina” è Adriana Calì, residente in provincia di Roma, già assessora della giunta Coletta ora decaduta dopo l’annullamento del voto in 22 sezioni da parte del Tar.

“Cari iscritti – si legge – al seguente link sono pubblicate le liste di candidati del MoVimento 5 Stelle nei collegi plurinominali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per le elezioni politiche del 25 settembre 2022. Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, il presidente si riserva la valutazione, sentito il Garante, di compatibilità con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle, esprimendo parere vincolante e insindacabile, in qualunque fase dell’iter fino alla scadenza del termine per il deposito delle liste elettorali. Il presidente, inoltre, si riserva di individuare i nominativi mancanti per il completamento delle liste, ove necessario”.

