Latina, Giulio Zeppieri pronto per gli US Open Tennis Championships

LATINA – Giulio Zeppieri è pronto a debuttare agli US Open Tennis Championships. Lo scrive proprio lui in un post sui social commentando: “E’ l’ultimo Slam di una stagione che non dimenticherò mai. Sono felice e orgoglioso di giocare su palcoscenici così prestigiosi”. In tenuta ASICS, lo sponsor che lo accompagna, il tennista ventenne di Latina è reduce dalla bella performance nel torneo Atp 250 di Umago in Croazia, il primo del circuito maggiore in cui non solo ha conquistato il tabellone principale, ma è arrivato in semifinale.

Sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York ci saranno i cinque atleti azzurri del tabellone principale, Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Lorenzo Musetti. Tra i tennisti che inseguono un posto nel main draw ci sono con Zeppieri, oggi numero 136 del mondo, Flavio Cobolli (138 Atp), Francesco Passaro (147 Atp), Luca Nardi (168 Atp), Luciano Darderi (173) e Francesco Maestrelli (205) e Matteo Arnaldi, l’under 21, numero 215 del ranking.

Il torneo prenderà il via lunedì 29 agosto per concludersi domenica 11 settembre.