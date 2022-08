Latina, doppio incidente: il primo tra moto e ambulanza, l’altro tra auto e ambulanza

LATINA – L’incrocio tra via Verdi e Via Bonaparte, quest’ultima via di accesso al pronto soccorso dell’ospedale di Latina, si conferma uno dei più pericolosi. Ieri sera intorno alle 20,30 c’è stato un nuovo incidente stradale che ha visto coinvolte una moto Yamaha e un’ambulanza che a sirene accese attraversava l’incrocio per trasportare al pronto soccorso una donna in codice rosso. L’impatto è stato violento e il giovane motocilista è stato sbalzato a terra. Soccorso prima dal medico e dall’infermiere che si trovavano a bordo del mezzo è stato poi caricato su una seconda ambulanza mentre la prima, dopo lo scontro, ha ripreso la sua corsa per portare a destinazione la paziente in gravi condizioni. Anche il motociclista è stato portato in ospedale in codice rosso per dinamica. Sul posto per svolgere i rilievi è arrivata successivamente la polizia stradale.

Oggi, a distanza di 12 ore dal precedente un secondo incidente ha coinvolto un mezzo del 118. E’ accaduto in via Zanetti, all’incrocio con via Germania dove una utilitaria si è scontrata con un mezzo del 118 finendo per ribaltarsi. La conducente dell’auto è stata trasportata in elicottero al San Camillo di Roma, mentre l’uomo che era con lei è stato trasferito al Goretti. Illesi gli operatori che erano a bordo del mezzo di soccorso. La strada è rimasta chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso.