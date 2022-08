Minturno, scompare Romolo Del Balzo, politico di lungo corso e dirigente della Asl di Latina

MINTURNO – E’ morto ieri sera l’ex consigliere regionale Romolo Del Balzo, medico e dirigente della Asl di Latina, aveva 66 anni. Figlio d’arte – il padre Severino scomparso nel 2009 era stato per due volte presidente della Provincia – per oltre trent’anni Romolo è stato protagonista della vita politica non solo del Comune di Minturno, ma anche in Provincia dove fu consigliere e assessore e consigliere alla Regione Lazio nel 2010 eletto con Forza Italia. Di recente era tornato in politica, eletto consigliere comunale con la Lega.

Ne ha dato notizia il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, su Facebook: ” Minturno piange uno dei suoi figli più illustri. Vola via un pezzo importante della nostra storia. Tanti di noi perdono un amico. Che la terra ti sia lieve Romolo.”

I funerali saranno celebrati in Piazza di Porta Nuova alle 17 di mercoledì.