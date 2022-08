Oroscopo del giorno 21 Agosto 2022 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Marte è in congiunzione con Nettuno nel vostro segno e favorisce il desiderio di una buona compagnia. Dal punto di vista sentimentale, per le coppie come per i single, la giornata dovrebbe essere piuttosto piacevole e priva di problemi particolari. Non sarete avari di complimenti, cosa che il partner o le persone che volete conquistare, apprezzeranno molto. Questa congiunzione tra Marte e Nettuno dovrebbe darvi quella buona dose di energia che avrà un impatto importante sul morale: ne avevate bisogno. Recuperate le forze con un bel sonno ristoratore. Le relazioni saranno sane e pacifiche, sia in famiglia che con gli amici.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(21 aprile – 20 maggio)

La Luna è in sestile con Nettuno nel vostro segno ed è sintomo di buona intesa con il partner: sarà, oggi come mai, più incline ad ascoltarvi. Ai single è consigliato essere se stessi, senza cercare troppo di sorprendere con le parole. La salute merita attenzione perché il transito di Nettuno suggerisce che è bene evitare sovraccarichi di lavoro. Cercate di non voler sempre averla vinta su tutti, date anche spazio alle idee degli altri. Oggi è consigliato mettere da parte i rancori in famiglia: un’atmosfera più serena è ciò che più vi serve.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(21 maggio – 21 giugno)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno ed è sintomo di un grande momento. Chi ha avuto difficoltà di coppia riuscirà a chiarire le questioni rimaste in sospeso, grazie ad un sano dialogo. I single sono invitati ad essere più diretti nell’esprimere i propri sentimenti. La salute, per la maggior parte di voi è ottima, da tempo non vi sentivate così pieni di energia positiva e brillanti anche mentalmente. Questa domenica la vostra empatia nel confronti di amici o persone care sarà notata e molto apprezzata.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

La Luna è in sestile con Nettuno nel vostro segno ed è possibile che alcuni dei vostri sogni diventino realtà soprattutto sul piano sentimentale. Per alcune coppie ci sono matrimoni nell’aria. Single: se avete incontrato recentemente qualcuno che vi piace, lo sedurrete con dolcezza. Fate attenzione al super lavoro nervoso e psichico. Rilassatevi quando potete e prendetevi cura del corpo, evitando gli eccessi. Nettuno aiuta a perdonare qualcuno che in passato potrebbe avervi fatto del male: questo vi libererà da alcune ferite ed aprirà nuovi orizzonti per un futuro senza nuvole.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno e risveglia le passioni. Le coppie stanno riscoprendo se stesse o stanno per fare un nuovo passo. In effetti, la reazione elettrizzante del pianeta, aumenta il lato monolitico dello Scorpione ed accentua la sua irruente personalità. Non cedete alla gelosia. Single: potreste cedere al fascino di una persona particolarmente attraente. L’effetto “magnete” è probabilmente irresistibile, ma siate sicuri della vostra scelta. Oggi Urano stimola la vitalità: una leggera atmosfera di competizione nel vostro entourage vi dà l’opportunità di farvi valere. Non siete più disposti a tollerare gli interrogatori maliziosi all’interno dei vostri rapporti familiari.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno e vi farà pensare di più alla vostra situazione sentimentale. Molti di voi si trovano in una posizione particolarmente complessa e non sanno cosa fare o pensare. State aspettando qualche cambiamento ma dipende anche da voi sapere cosa volete veramente. Se non siete in grado di fare una scelta, parlatene col partner. La salute è migliorata, tuttavia potreste essere un po’ nervosi: concedetevi piccoli momenti di relax per calmare la mente. In famiglia potreste ricevere notizie di qualcuno che non avete visto da molto tempo. Sicuramente si tratta di una persona importante per voi.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

La Luna è in congiunzione con Saturno nel vostro segno ed aumenta la sensibilità. Sul piano sentimentale è importante restare obiettivi. In coppia dovreste cercare di capire meglio i desideri del vostro partner: una relazione sana dovrebbe soddisfare entrambi. Più sarete insistenti, più il vostro partner si allontanerà. Per coloro che cercano l’amore, attenzione a non “imprigionare” qualcuno in una relazione troppo esigente. La Luna e Saturno avranno un’influenza piuttosto negativa sulla vostra salute. Approfittate del ​​fine settimana per riposarvi. In famiglia l’ambiente è teso per alcuni, mentre altri godranno di questa giornata per migliorare i rapporti.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 ottobre – 21 novembre)

La Luna è in congiunzione con Saturno nel vostro segno ed influisce negativamente il morale. Sentimentalmente, sentirete una certa mancanza di entusiasmo che potrebbe avere un impatto non molto piacevole sulle relazioni più fragili. Dovreste discutere e chiarire le cose che vi turbano. Single: non dovreste prendere decisioni affrettate solo perché i parenti vi mettono pressione. Prendetevi il tempo necessario: il vostro prescelto saprà aspettare. La Luna può influenzare sia positivamente che negativamente lo stato della vostra salute. Rilassatevi e prendetevi cura di voi se vi sentite stressati o oppressi. L’atmosfera familiare sarà piuttosto pesante: discordia o parole di troppo vi feriranno. Sarà necessario discutere per risolvere il problema.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Marte è in congiunzione con Nettuno nel vostro segno e siete nelle migliori condizioni. In coppia dovreste trascorrere momenti piacevoli con il partner. Vi aspetta una serata romantica. Per quanto riguarda i single, saranno anche loro disposti a compiere alcuni sforzi per non apparire troppo boriosi. Siate un po’ più tranquilli questa domenica ed il giorno passerà senza troppi problemi. Potreste sentire il bisogno di un po’ più di energia: la forma fisica ritornerà poco a poco. La famiglia e gli amici saranno molto felici di vedervi finalmente di buon umore. Cogliete l’occasione per scusarvi con le persone che avete trascurato di recente: nessuno vi biasimerà.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno e vi riempie la vita quotidiana. A livello sentimentale, tuttavia, tendete a disperdervi: il partner o le persone che incontrate, per i single, troveranno difficile seguirvi. Pieni di curiosità, alcuni di voi potrebbero essere tentati di immergersi troppo nella vita degli altri. Assicuratevi di chiarire la vostra situazione sentimentale rimanendo concentrati sul vostro futuro. Un certo trambusto vi farà perdere l’equilibrio: la vostra mente sta ribollendo e il corpo è in movimento. Tra dinamismo ed eccitazione, c’è solo una soluzione: rallentate il ritmo o finirete per esaurirvi. Mercurio, comunque, aumenta il desiderio di socializzare: le vostre amicizie contano molto questa domenica.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in sestile con Nettuno nel vostro segno e, questa domenica, è possibile che i vostri sogni più grandi si avverino. In coppia, parlerete di futuro con il vostro partner ed insieme prenderete decisioni importanti. Single: avrete l’opportunità di affascinare una persona molto sensibile durante questo periodo. Per quanto riguarda la salute, questa configurazione planetaria indica che è giunto il momento di rilassarvi e prendersi cura del proprio corpo. Evitate le attività inutili. In famiglia, la capacità di perdonare vi aiuterà a liberarvi di vecchie ferite relazionali del passato.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

La Luna è in congiunzione con Saturno nel vostro segno e non promette nulla di buono nelle relazioni. La pesantezza che sentite può essere sintomo di un evento accaduto, o di una decisione sbagliata che avete preso. Non siete molto disponibili per il partner o per la persona che vi interessa, se siete single. Cercate di risolvere i vostri problemi e di tornare ad una vita sentimentale più appagante. Nemmeno la salute vi soddisfa oggi. Vi rendete conto che il corpo ha bisogno di cure e che non sarete in grado di fare nulla se non trovate la causa del vostro disagio. Questa domenica potrebbe essere una buona occasione per visitare la famiglia: a causa delle vostre preoccupazioni quotidiane, l’avete trascurata troppo.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.