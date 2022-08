Start al Lido di Latina per la regata velica Gran Prix New Life

LATINA – Al Lido di Latina ha preso il via il primo Gran Prix New Life la regata di Hobby Cat e Laser che terrà spettacolo al largo della costa nel tratto di mare compreso tra l’Hotel Fogliano e la Stella Maris. A darsi battaglia i tre circoli velici della Marina: il Mira Club, la Lega Navale e il Sunrise Bay. Il vento non si è fatto attendere e le vele colorate sono partite con qualche minuto di anticipo rispetto al previsto.