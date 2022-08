Un giornalista di Latina alla “prima” di The Chosen, la prima serie tv su Gesù

LATINA – C’era un solo giornalista italiano invitato (per La Repubblica) a Dallas all’anteprima per la stampa europea di The Chosen, Il Prescelto, la prima serie tv su Gesù. Lui è Alessandro Allocca, professionista di Latina ormai da anni a Londra (in foto con il protagonista della serie Jonathan Roumie), e oggi di ritorno in Italia dopo una settimana trascorsa con la produzione per scoprire tutti i segreti della fiction da 30 milioni di dollari raccolti tra decine di migliaia di finanziatori.

“The Chosen è la prima serie tv basata sulla vita di Gesù di Nazareth, creata, diretta e co-scritta dal regista americano Dallas Jenkins. Un prodotto unico nel suo genere, non ci sono dietro i grandi players, né Netflix né altri grandi produttori, perché è stato il progetto cinematografico più finanziato di tutti i tempi con il sistema del crowdfunding. I creatori della serie hanno spiegato che si tratta di una nuova rappresentazione di Gesù, diversa dalle precedenti, in cui il racconto procede per episodi. Inoltre la ricostruzione dei luoghi in cui è ambientata è ispirata a Pompei”, racconta Allocca.

Ne abbiamo parlato con lui su Radio Immagine

IL PODCAST

La serie è già disponibile in lingua italiana e può essere vista scaricando gratuitamente la app The Chosen: Stream the Series su Google play.