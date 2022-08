Ventotene, nelle prossime ore l’autopsia sul corpo di Lorenzo Guerrieri

VENTOTENE – Sarà effettuata nelle prossime ore l’autopsia sul corpo di Lorenzo Guerrieri, il giovane di 19 anni morto sabato nelle acque di Ventotene. Era uscito in barca con gli amici, si è tuffato, ma non è più risalito. Le persone che erano con lui si sono buttate in mare e hanno allertato i soccorsi. Il giovane è stato ricondotto in porto e affidato alle cure del 118 ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile e il suo cuore ha smesso di battere. La barca dalla quale Lorenzo si era tuffato è stata sequestrata, e l’esame autoptico servirà a capire cosa è accaduto in acqua al giovane che era un sub. Faceva immersioni spesso, tanto che spesso veniva a Ventotene come testimoniano anche le immagini sul suo profilo Instagram. Sono i militari della guardia a indagare per ricostruire cosa è accaduto. E’ molto probabile che il 19enne abbia accusato un malore e a quel punto l’autopsia, disposta dalla Procura di Cassino, aiuterà a comprenderne le cause, ma il giovane era sano e non aveva problemi di salute noti. Non si esclude però che tuffandosi Lorenzo abbia urtato qualcosa. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria e nella serata di ieri è stata trasferita a Cassino dove sarà effettuato l’esame autoptico.