Consiglio Comunale a Latina, si va verso la sfiducia a Coletta

LATINA – E’ iniziato con gli applausi dei cittadini all’ingresso del sindaco Coletta il consiglio comunale di Latina in cui il centrodestra da deciso di sfiduciare il primo cittadino. Dopo la convalida degli eletti, è stata chiesta una sospensione di 10 minuti, quindi al momento il consiglio è interrotto.

ORE 18:50 – Non si sono ripresentati in aula dopo la sospensione di 10 minuti chiesta dopo la convalida degli eletti, i consiglieri del centrodestra di Latina aprendo di fatto alla sfiducia al sindaco Coletta. Una decisone che era stata già annunciata in mattinata dai dirigenti, amministratori ed eletti di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Latina nel Cuore e Udc. Non è dunque presente il numero legale per proseguire con l’assise cittadina.

ORE 19 – Stanno salendo ora dal notaio i consiglieri del centrodestra per formalizzare le proprie dimissioni e dunque la fine dell’amministrazione Coletta.