LATINA – Sono 177 i contagi emersi in provincia di Latina nelle ultime 24 ore, non ci sono stati nuovi ricoveri al Goretti, né decessi. E’ quanto si legge nel bollettino della Asl di Latina di oggi 14 settembre 2022. I casi sono emersi da circa 970 test per un rapporto tra positivi e tamponi intorno al 18%. A Latina 38 nuovi positivi.