Covid, guerra e caro energia, Pontecorvo: “L’intero sistema è in difficoltà”

LATINA – Aziende, famiglie e cittadini stanno soffrendo la crisi. Prima il Covid, poi la guerra, ora l’aumento delle bollette: andare avanti in questo modo è difficoltoso per l’intero sistema. A spiegare qual è la situazione è il presidente di Unindustria Pierpaolo Pontecorvo, ospite negli studi di Radio Immagine che spiega: “In questi due anni ne abbiamo viste di tutti i colori, e il caro bollette è sicuramente il colpo finale”.

Le soluzioni da adottare ci sono: “Prima di tutto c’è necessità di un intervento europeo o nazionale e poi soluzioni dove si può agire anche a livello territoriale. Non vorrei essere banale, ma non servono solo soluzioni tampone, abbiamo bisogno di un intervento massiccio anche attingendo a fondi per la cassa integrazione, al credito di imposta, e sui trasporti”.