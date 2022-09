Covid, trend contagi sempre in salita: 387 i casi positivi

LATINA – Come era atteso, la curva dei contagi con l’autunno torna a salire. Nella Asl di Latina il bollettino del 27 settembre riporta 387 nuovi casi, oltre cento in più rispetto a martedì della scorsa settimana. Si è registrato un nuovo ricovero per covid all’ospedale Santa Maria Goretti e nessun decesso.

A Latina 92 nuovi casi, in un trend tutto in salita che torna a evocare scenari preoccupanti, soprattutto per la tenuta delle strutture sanitarie nel caso ci dovesse essere una nuova ondata.

Anche il dato regionale fotografa una situazione analoga: 3.758 nuovi casi positivi, 4 decessi, aumentano i ricoverati in area medica, stabili le terapie intensive . Il rapporto tra positivi e tamponi nel Lazio è al 15,8%.