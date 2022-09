Cucciolo di Jack Russel ucciso da due pittbul a Ponza

PONZA – Un cucciolo di Jack Russell è stato aggredito e ucciso da due pitbull sull’isola di Ponza, sulla spiaggia di Sant’Antonio. Il cucciolo era al guinzaglio della padrona che non ha potuto evitare l’aggressione avvenuta all’alba di sabato. I due pitbull in quel momento erano liberi. A occuparsi del caso in Carabinieri della Stazione di Ponza che hanno identificato la proprietaria dei pitbull. La donna che si è vista uccidere il suo cucciolo, ha invece presentato denuncia querela alla Stazione dei Carabinieri.